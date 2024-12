Apple annonce son arrivée en Arabie saoudite avec des Apple Store physiques et une boutique en ligne dès l’été 2025.

À partir de 2026, Apple ouvrira le premier de plusieurs Apple Store en Arabie saoudite. Dans le cadre de cette expansion, Apple en est aux premières étapes de la planification d’un magasin à Diriya, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Mais avant cela, il y aura l’Apple Store en ligne qui ouvrira ses portes dans le courant de l’été 2025.

« Nous sommes ravis de nous développer ici en Arabie saoudite avec le lancement de l’Apple Store en ligne l’année prochaine, et le premier de plusieurs Apple Store phares à partir de 2026, y compris un magasin emblématique sur le site époustouflant de Diriya à venir plus tard », a déclaré Tim Cook. « Nos équipes sont impatientes d’approfondir nos liens avec les clients et d’apporter le meilleur d’Apple pour aider les gens à travers ce pays à explorer leurs passions, à créer leurs business et à faire passer leurs idées au niveau supérieur », a ajouté le patron d’Apple.

Il est déjà possible d’acheter des produits Apple en Arabie Saoudite, mais cela implique de passer par des revendeurs autorisés. Dès l’année prochaine, les Saoudiens pourront directement acheter un iPhone, iPad, Mac ou autre directement chez Apple.

L’expansion des Apple Store s’appuie sur les investissements et activités existants dans le pays. Cela inclut notamment la première Apple Developer Academy de la région, qui a ouvert ses portes à Riyad en 2021 en partenariat avec le gouvernement d’Arabie saoudite. D’autre part, Apple dit que depuis 2019, les revenus des développeurs en Arabie saoudite ont augmenté de plus de 1 750%.