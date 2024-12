L’Apple Vision Pro n’est pas vraiment un succès avec moins de 500 000 exemplaires vendus. Mais il y a un autre problème : ceux qui ont déboursé 3 999 euros pour se procurer le casque ne l’utilisent pas vraiment.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les données internes d’Apple montrent que les propriétaires du Vision Pro ont un usage finalement assez léger et inférieur aux attentes du fabricant d’iPhone. Il ajoute qu’il existe un problème similaire du côté de Meta et d’autres fabricants de casques de réalité augmentée/virtuelle/mixte.

Il est certain qu’un Apple Vision Pro à 3 999 euros n’est pas pour tout le monde. Malgré tout, il faut donner envie de dépenser une telle somme et il peut être difficile de justifier un tel achat au vu de ce que propose visionOS et du nombre d’applications disponibles. Au mois d’août, Apple assurait qu’il y avait 2 500 applications natives pour le casque. Mais combien d’entre elles sont réellement intéressantes, au point de donner envie d’avoir le Vision Pro ?

Apple a clairement un problème pour pousser à l’achat. À cela s’ajoute le fait que les développeurs ne se pressent pas à proposer leurs applications. Le grand public n’achète donc pas le casque parce qu’il n’y voit pas un réel intérêt… et parce qu’il n’est pas donné.

Un élément qui va (peut-être) améliorer la situation est le support prochain de manettes. Apple travaille avec Sony pour que les manettes du PlayStation VR2 puissent contrôler le Vision Pro. Mais il n’y a pas encore d’informations sur la date de sortie.