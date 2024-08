L’App Store pour visionOS s’enrichit et compte désormais plus de 2 500 applications qui ont été optimisées pour le Vision Pro, selon des données partagées par Apple.

La précédente donnée remonte à juin, où Apple avait annoncé la disponibilité de 2 000 applications natives pour son casque. Un peu plus de 500 sont arrivées depuis deux mois.

Naturellement, c’est nettement moins que le nombre d’applications qui sont disponibles pour iPhone et iPad. Déjà parce que le téléphone et la tablette sont là depuis plusieurs années maintenant. Et aussi parce que les deux produits sont bien plus populaires qu’un casque de réalité mixte qui débute à 3 999 euros. Il est toutefois bon de rappeler qu’il est possible d’utiliser 1,5 million d’applications iPhone et iPad sur le casque.

Une comparaison plus juste est celle avec les autres casques. Et pour le coup, l’Apple Vision Pro se rapproche de ce que propose la boutique d’applications pour les produits Quest. Celle-ci compte environ 3 000 applications, dont la plupart sont des jeux.

L’Apple Vision Pro est disponible aux États-Unis depuis le mois de février. Il a fallu attendre fin juin pour la première expansion mondiale. Les premiers pays ont été la Chine, le Japon, Hong Kong et Singapour. Il y a ensuite eu la France, l’Australie, le Canada, l’Allemagne et le Royaume-Uni qui ont été servis le 12 juillet.

Apple reste discret sur les ventes de son casque. Mais selon les premières estimations, la marque devrait échouer à écouler 500 000 exemplaires en 2024.