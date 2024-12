Un article de notre confrère Paul Tenorio du NYT nous en apprend plus, beaucoup plus sur les coulisses du partenariat entre Apple et la MLS, la ligue américaine de football. Le partenariat de 10 ans entre Apple et la MLS aura permis des améliorations notables en matière de qualité de diffusion, d’accessibilité et de fonctionnalités, telles que le multiview et les résumés des matchs en live (vous êtes en retard au matchs ? Pas de problème, il y a un petit récap pour vous avant de reprendre la partie en direct). Bien que le service MLS ait été bien accueilli, avec plus d’un million de spectateurs en moyenne chaque samedi et une augmentation de 50 % des audiences des playoffs en 2024, atteindre un public plus large reste encore un énorme challenge (d’autant plus quand le service ne porte que sur un seul championnat, pas le plus premium qui plus est). La diffusion sur TikTok avec des fonctionnalités telles que la « Messi Cam » et la mise à disposition des matchs sur les appareils Apple à l’échelle mondiale s’inscrivent dans la stratégie de la MLS pour élargir sa base de fans, notamment dans un marché concurrentiel entre le streaming et la télévision traditionnelle.

Le premier étage de cette stratégie a bien décollé : « Nous avons plus d’abonnés que ce que nous et Apple pensions avoir » a ainsi déclaré Don Garber, Commissaire de la MLS, lors d’une vidéocast CNBC Sports. Concernant les projets à venir ou récemment lancés, Apple et la MLS se concentrent désormais sur l’amélioration de l’expérience globale. Cela inclue l’introduction d’un « Match de la semaine » le dimanche, l’ajustement des tarifs pour les marchés internationaux et l’intégration du contenu de la MLS en dehors de l’écosystème Apple. Bien que l’uniformisation des horaires de coup d’envoi aient suscité de nombreuses critiques, la mesure a coïncidé avec des records de ventes de billets et de revenus de parrainage, preuve qu’il s’agissait au final ‘une bonne décision. La MLS envisage également un passage à un calendrier automne-printemps et bien sûr une augmentation des achats de gros joueurs pour améliorer la qualité globale du jeu proposé, cherchant ainsi à s’aligner avec les grandes ligues mondiales et à renforcer son attractivité (bon, ce n’est pas gagné face à la Premiere League, mais si l’on compare à la Ligue 1 en France, ce n’est pas déconnant).

L’engagement fort d’Apple envers ce partenariat est une évidence, avec des équipes dédiées en interne et une collaboration régulière avec la direction de la MLS afin d’affiner les stratégies et faire progresser la ligue dans son ensemble. Cet attelage parviendra t-il à faire décoller la MLS au niveau des grands championnats de Football mondiaux ? C’est une autre histoire…