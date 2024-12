John Giannandrea, le vice-président senior de l’apprentissage automatique et de la stratégie en intelligence artificielle chez Apple, a exprimé son scepticisme concernant la quête de nombre de sociétés pour trouver la fameuse intelligence artificielle générale (AGI). Dans une récente interview accordée à WIRED, Giannandrea a qualifié l’idée de l’AGI d’« irréaliste et presque futile », soulignant au passage les nombreux problèmes non résolus relatifs à ce type d’IA et les avancées qui seront nécessaires avant que l’AGI ne devienne réellement envisageable. Giannandrea a même jugé « très naïve » l’idée selon laquelle le simple fait d’améliorer les technologies existantes pourrait aboutir logiquement à l’AGI. La position d’Apple contraste ici avec celle de ses concurrents, la firme de Cupertino se concentrant évidemment sur des applications pratiques et sur son écosystème plutôt que de parier sur des progrès purement spéculatifs comme l’AGI.

Giannandrea insiste en effet sur le fait que les efforts de recherche d’Apple visent avant tout à améliorer les produits destinés aux utilisateurs plutôt qu’à atteindre l’AGI. Apple consacrerait aussi davantage de ressources à la recherche fondamentale, appelée en interne « investigations », qu’au développement de produits commercialisables dans un avenir assez proche. Concernant ces « investigations » la priorité reste là encore l’amélioration de produits directement bénéfiques pour les utilisateurs, une approche pragmatique qui sonne comme un véritable mantra.