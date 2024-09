Apple annonce aujourd’hui qu’Apple Intelligence va être disponible avec des langues supplémentaires dans le courant de 2025. Au lancement avec iOS 18.1, l’IA sera uniquement disponible en anglais américain.

Apple a indiqué à TechCrunch qu’Apple Intelligence sera disponible en 2025 en anglais (Inde et Singapour), allemand, italien, coréen, portugais, vietnamien et « autres », sans plus de précision pour ce dernier élément. Lors de la keynote du 9 septembre pour les iPhone 16, le groupe avait déjà annoncé l’arrivée de l’anglais pour l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni, et ce pour la fin de 2024. Il y aura ensuite le français, le japonais et l’espagnol en 2025.

Comme nous l’indiquions il y a quelques jours, le support du français en 2025 ne signifie pas obligatoirement qu’Apple Intelligence sera disponible en France. En effet, l’IA n’est pas disponible au lancement dans les pays de l’Union européenne à cause du DMA. Apple indique aujourd’hui discuter avec la Commission européenne pour négocier et ainsi proposer son système d’intelligence artificielle dans la région. Mais ce ne sera pas disponible au lancement sur iPhone.

Sur Mac, il sera possible d’activer Apple Intelligence avec macOS 15.1. Mais il faudra accepter d’avoir son Mac en anglais américain, ainsi que Siri en anglais américain.

Apple ne donne pas encore une date précise pour la disponibilité du français sur Apple Intelligence en français. Ce sera dans le courant de 2025.