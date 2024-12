La liste des nommés a été dévoilée pour les Golden Globes 2025 et les programmes d’Apple TV+ ont obtenu neuf nominations. Cela concerne quatre séries : Slow Horses, Shrinking, Disclaimer et Presumed Innocent.

Voici le détail des nominations d’Apple TV+ pour les Golden Globes 2025 :

Meilleur acteur pour une série dramatique : Gary Oldman (Slow Horses)

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique : Jack Lowden (Slow Horses)

Meilleure série dramatique : Slow Horses

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique : Harrison Ford (Shrinking)

Meilleur acteur pour une série comique : Jason Segel (Shrinking)

Meilleure actrice pour une mini-série : Cate Blanchett (Disclaimer)

Meilleur acteur dans une mini-série : Kevin Kline (Disclaimer)

Meilleure mini-série : Disclaimer

Meilleur acteur pour une série dramatique : Jake Gyllenhaal (Présumé innocent)

Comme nous pouvons le voir, Jack Lowden et Harrison Ford seront concurrents dans la catégorie du meilleur second rôle masculin dans une série dramatique. Il en sera de même pour Jake Gyllenhaal et Gary Oldman en ce qui concerne le meilleur acteur pour une série dramatique.

Pour d’autres catégories, la compétition va être importante. On pense notamment à la catégorie du meilleur acteur dans une mini-série, où il y a notamment Colin Farrell (The Penguin) qui est l’un des favoris. Toujours pour The Penguin, Cate Blanchett sera face à Cristin Milioti pour le titre de meilleure actrice dans une mini-série et Cristin Milioti est là encore favorite.

Les Golden Globes sont des prix décernés chaque année pour récompenser les meilleurs films, séries télévisées et performances artistiques, aussi bien dans des catégories dramatiques que comiques. Ils sont considérés comme l’une des principales récompenses du cinéma et de la télévision, souvent perçus comme un indicateur des futurs lauréats des Oscars. L’édition 2025 aura lieu dans la nuit du 5 au 6 janvier à 2 heures du matin.