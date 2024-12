Apple a décroché la première place du classement annuel des entreprises les mieux gérées aux États-Unis, dépassant Microsoft qui occupait la position de leader depuis quatre ans.

Cette performance est attribuée à plusieurs facteurs, dont son innovation continue et ses résultats financiers notables. L’indice de satisfaction des clients et l’engagement des employés ont également joué un rôle clé dans cette ascension.

Le classement Management Top 250, réalisé par le Drucker Institute en collaboration avec le Wall Street Journal, évalue les entreprises en fonction de cinq critères majeurs : la satisfaction client, l’engagement des employés, l’innovation, la responsabilité sociale et la solidité financière. Apple a obtenu un score quasi parfait de 99,9 sur l’innovation, le plus élevé de toutes les entreprises classées. Le lancement des iPhone 16, d’Apple Intelligence et d’autres produits a aidé pour gagner des points.

En termes de performance financière, Apple a dominé, se classant juste derrière Nvidia. Cependant, malgré ces résultats plus qu’importants, Apple a obtenu une note de 62,7 pour l’engagement et le développement de ses employés, la plus basse parmi les dix premières entreprises. Ce point pourrait refléter des défis dans la gestion des ressources humaines au sein de l’entreprise.

Voici le top 10 général des entreprises les mieux gérées aux États-Unis en 2024, avec leur score à chaque fois :