Apple Música Uno, Apple Music Club et Apple Music Chill sont les trois nouvelles stations de radio qui débarquent aujourd’hui. Elles sont disponibles gratuitement, aucun abonnement à Apple Music n’est nécessaire pour les écouter.

Apple Música Uno

Apple Música Uno reflète la richesse et la diversité de la musique latine à travers le monde. La station mettra toujours l’accent sur la musique, en particulier sur ce qui est nouveau, actuel et influence la culture, qu’il s’agisse de Música Mexicana, reggaeton, tropical, pop latino, et bien plus encore. La superstar latine Becky G sera l’animatrice phare au lancement de la station, tandis que des artistes tels que Rauw Alejandro et Grupo Frontera animeront leurs propres émissions spéciales. Au quotidien, les auditeurs seront accueillis par Evelyn Sicairos et Lechero, deux personnalités radio éminentes.

Les artistes proposeront fréquemment des analyses détaillées de leurs propres albums, ainsi qu’un aperçu des morceaux qui les ont récemment inspirés. Les animateurs s’exprimeront en espagnol et en anglais.

Apple Music Club

De son côté, Apple Music Club s’adresse à tous les passionnés de musiques électroniques et dance, ainsi qu’aux amateurs de culture club. Sur Apple Music Club, la fête ne s’arrête jamais : des mixes sélectionnés par les DJ et clubs les plus influents et avant-gardistes du monde entier seront diffusés en continu, 24h/24, 365 jours par an. Tim Sweeney et NAINA joueront le rôle de guides, apportant un contexte aux mixes, qui couvriront un large éventail de sonorités, des grands festivals aux scènes underground — tous disponibles à tout moment sous forme de DJ Mixes sur Apple Music.

Des mixes exclusifs de Honey Dijon, Jamie xx, FKA twigs et Nia Archives sont également au programme, ainsi que des sets des partenaires curateurs d’Apple Music, notamment Circoloco, Tomorrowland, The Warehouse Project, Fabric, Hï Ibiza, Stone Island Sound, et bien d’autres.

Apple Music Chill

Enfin, il y a Apple Music Chill. Elle offre une évasion, un refuge, un sanctuaire sonore — un espace où les auditeurs peuvent se ressourcer à tout moment de la journée. Cette station de radio est dédiée à créer une ambiance apaisante. La programmation propose un flux continu de morceaux chill, tous genres confondus, ponctués de moments de pleine conscience, invitant les auditeurs à prendre le temps de se recentrer et de retrouver leur calme. L’objectif est d’offrir un répit grâce à une curation experte, un lieu où chacun peut se sentir apaisé, à tout moment.

Les auditeurs pourront apprécier les voix de Brian Eno, Stephan Moccio et Zane Lowe, qui les guideront à travers des histoires de calme et de bien-être dans leurs propres émissions. Tout au long de la semaine, Sabi d’Apple Music jouera le rôle de guide de la station.