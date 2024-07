Apple annonce une nouveauté pour les artistes présents sur Apple Music : le service de streaming peut désormais les prévenir lorsque leurs musiques sont jouées dans les radios dans plus de 200 pays. Il est certain que ce sera plus intéressant pour les « petits » artistes que les gros.

Dans un message aux artistes, Apple indique :

Dans la vue de votre label sur Apple Music for Artists, vous pouvez désormais voir où et quand la musique de vos artistes est diffusée sur plus de 40 000 stations de radio dans plus de 200 pays et régions à travers le monde. Consultez notre article « Comprendre vos analyses » pour plus d’informations sur la façon dont vous pouvez vérifier vos diffusions radio dans Apple Music for Artists.

Nous offrons une expérience premium des écoutes radio grâce à notre programme partenaire d’Apple Music, qui vous permet d’accéder à des informations plus approfondies et plus complètes sur les écoutes radio. Explorez l’image globale complète des données sur les écoutes radio dans tous les pays, par marché, tranche horaire, station, artiste et chanson, et créez des rapports d’écoutes radio personnalisés grâce à l’API Radio Spins et à un nouvel outil Web. Découvrez comment vous pouvez commencer à suivre l’évolution du nombre de diffusions radio dans le monde.