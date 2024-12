Beats, qui appartient à Apple, annonce aujourd’hui le lancement de nouvelles versions de ses coques pour les iPhone 16. Les premiers modèles avaient vu le jour en septembre.

Les nouvelles coques de Beats pour iPhone 16 sont disponibles en rose et en bleu. La principale différence avec les modèles de septembre est qu’on retrouve la lettre « b » de Beats au centre, au lieu d’avoir le cercle pour l’alignement de MagSafe.

Ces coques sont constituées d’un dos en polycarbonate avec des parois latérales flexibles pour l’absorption des chocs, d’un revêtement extérieur brillant résistant aux rayures et d’un intérieur en microfibres douces. La prise en charge du bouton « Commande de l’appareil photo » sur la tranche droite est assurée par un bouton en cristal de saphir couplé à une couche conductrice qui transmet les mouvements du doigt au bouton du téléphone.

En l’état, il semblerait que les nouvelles variantes des coques Beats pour les iPhone 16 soient uniquement disponibles aux États-Unis, là où celles de septembre peuvent être achetées un peu partout dans le monde. Le prix est de 49 dollars, soit autant que les coques de septembre (59 euros en France).

Elles sont à retrouver sur l’Apple Store en ligne et bientôt dans les Apple Store physiques aux États-Unis. Rien n’est dit pour l’instant concernant une possible commercialisation en France et dans les autres pays pour les nouvelles variantes