Surprise : Beats, qui appartient à Apple, dévoile aujourd’hui… des coques de protection pour les iPhone 16. La marque est surtout connue pour ses casques et écouteurs. Mais aujourd’hui, nous avons des accessoires.

Voici comment Apple présente la coque Beats avec MagSafe pour les iPhone 16 :

Conçue pour protéger votre iPhone des chutes et des rayures, la coque Beats avec MagSafe pour iPhone a été soumise à des milliers d’heures de test durant sa conception et sa fabrication. Elle a été pensée pour s’adapter au design et aux boutons de l’iPhone 16 Pro. Cette coque vous permet d’utiliser Commande de l’appareil photo. Elle est dotée d’une surface en verre saphir associée à une couche conductrice qui transmet les mouvements de vos doigts à la Commande de l’appareil photo. Fine, légère et facile à prendre en main, elle absorbe les chocs grâce à son dos en polycarbonate rigide et ses bords souples. L’extérieur est pourvu d’un revêtement brillant résistant aux rayures pour une protection renforcée, tandis que la doublure douce en microfibre atténue les rayures superficielles et l’abrasion.

On retrouve des aimants pour le support de la charge sans fil MagSafe. Concernant la matière, la coque Beats est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommation. On retrouve un dos en polycarbonate, une doublure intérieure en microfibre et des bords en polyuréthane thermoplastique.

Il existe quatre coloris : noir obscur, pierre de montagne, bleu marée et violet vespéral. La coque Beats pour iPhone 16 coûte 59 euros, qu’importe le modèle de l’iPhone (standard, Plus, Pro ou Pro Max). Il est possible de l’acheter maintenant sur l’Apple Store en ligne.