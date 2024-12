Apple propose aujourd’hui la version finale des mises à jour watchOS 11.2 (build 22S101) sur Apple Watch et de tvOS 18.2 (build 22K155) sur Apple TV. Il y a de petites nouveautés.

watchOS 11.2

Sur watchOS 11.2, l’application Télécommande permet maintenant de mettre en pause l’enregistrement d’une vidéo sur l’iPhone. De plus, l’application Marées étend la prise en charge des cartes pour les conditions de marée et les emplacements côtiers en Chine.

Pour mettre à jour vers watchOS 11.2, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Rendez-vous ensuite dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Vous allez voir watchOS 11.2 apparaître. Il ne vous reste plus qu’à lancer le téléchargement puis procéder à son installation.

La mise à jour est compatible avec l’Apple Watch Series 6 et les modèles plus récents, ainsi que tous les modèles d’Apple Watch Ultra et l’Apple Watch SE 2.

tvOS 18.2

Du côté de l’Apple TV, nous avons le droit à tvOS 18.2 avec le support de plusieurs ratios :

Automatique

16:9

21:9

2.37:1

2.39:1

2.40:1

DCI 4K

32:9

La très grande majorité des téléviseurs ont le ratio 16:9. Néanmoins, la possibilité de choisir un ratio en particulier va être intéressant pour ceux qui une configuration pouvant être particulière, comme un projecteur connecté à l’Apple TV.

D’autre part, la mise à jour ajoute de nouveaux économiseurs d’écran avec Snoopy.

Pour mettre à jour vers tvOS 18.2, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour de logiciels > Mettre à jour les logiciels.