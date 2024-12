Apple a amélioré l’application Dictaphone avec iOS 18.2, qui est maintenant disponible, avec une fonctionnalité permettant de superposer une voix à un enregistrement instrumental existant. C’est uniquement sur les iPhone 16 Pro et Pro Max.

Du mieux pour l’application Dictaphone

Tirant parti de la puce A18 Pro, et exploitant le traitement avancé et l’apprentissage automatique pour isoler l’enregistrement vocal, l’application Dictaphone crée deux pistes distinctes pour permettre l’utilisation d’outils de mixage et de production supplémentaires dans des applications professionnelles comme Logic Pro. Et avec l’application Dictaphone sur Mac, les nouveaux enregistrements sont synchronisés entre les appareils et peuvent être intégrés dans une session Logic sur Mac par le biais d’un simple glisser-déposer.

Avec l’application Dictaphone, les utilisateurs peuvent incorporer une variété d’instruments de fond, comme une guitare acoustique ou un piano, en tant que première couche. Dans Logic Pro, les artistes et les producteurs peuvent également envoyer un mix de musique instrumentale sous forme de fichier audio compressé directement vers l’application Dictaphone, ce qui facilite l’enregistrement d’une couche vocale par-dessus dès que l’inspiration surgit.

Pour l’occasion, Apple a fait appel à Michael Bublé (chanteur), Carly Pearce (chanteuse de country) et Greg Wells (producteur) pour une démo de la nouvelle application Dictaphone sur les iPhone 16 Pro. Cela a permis de composer leur nouveau titre Maybe This Christmas.

« Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point l’app Dictaphone de l’iPhone joue un rôle essentiel dans le processus de création musicale », a déclaré Michael Bublé. « Désormais, avec les enregistrements superposés, lorsqu’un artiste a un moment d’inspiration, le fait de pouvoir s’affranchir de l’expérience traditionnelle du studio devient un atout, et non une contrainte. C’est typique d’Apple de concevoir quelque chose dont nous ignorions la nécessité et dont nous ne pourrons plus nous passer ».

Maybe This Christmas est disponible en streaming sur Apple Music avec le support de l’audio spatial.