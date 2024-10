Avec iOS 18.2, Apple autorise les navigateurs Internet tiers qui utilisent des moteurs de rendu alternatifs à créer des web apps qui s’appuient justement sur les moteurs de rendu alternatifs. Ce n’était pas le cas jusqu’à présent.

Depuis le départ, Apple impose aux navigateurs tiers (Chrome, Firefox, etc) d’utiliser le moteur de rendu WebKit, à savoir le même que l’on retrouve sur Safari. De fait, Chrome, Firefox et les autres proposent des expériences et performances presque identiques à Safari. Sur Mac (et PC), Chrome utilise Blink (Chromium) et Firefox s’appuie sur Gecko, ce qui offre de nouvelles possibilités.

Les choses ont changé avec iOS 17.4 en Europe. Apple autorise les développeurs de navigateurs Internet à utiliser un moteur de rendu alternatif. Cependant, toute personne qui crée une web app depuis un tel navigateur ne profite pas de l’expérience totale, puisque la web app se repose sur… WebKit. Avec iOS 18.2, les développeurs peuvent maintenant faire le nécessaire pour que les web apps utilisent le même moteur de rendu que leur navigateur.

Apple fournit une documentation pour son API. Elle est là encore réservée aux pays de l’Union européenne.

À date, Chrome, Firefox et les autres navigateurs utilisent toujours WebKit sur iOS. Google, Mozilla et d’autres aimeraient bien passer sur leurs propres moteurs de rendu, mais ils estiment qu’Apple impose trop de limitations. Ils ajoutent que cela implique de développer un navigateur pour l’Union européenne (avec un moteur de rendu alternatif) et une autre version pour le reste du monde (avec WebKit).