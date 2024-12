United Airlines et Air Canada permettent désormais aux voyageurs de générer et de partager des liens de suivi AirTag avec les compagnies aériennes, ce qui devrait évidemment améliorer la localisation des bagages perdus pendant la période des fêtes. Même si la perte de bagages reste rare (heureusement vu le prix des billets d’avion), environ 26 000 bagages sont égarés chaque jour aux États-Unis, causant frustration et désagréments aussi bien pour les voyageurs que pour les compagnies aériennes souvent confrontées à des défis logistiques et des crises de relations publiques.

Cette nouvelle fonctionnalité de partage des liens de suivi AirTag vient d’être introduite avec iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS 15.2. Dans le détail, la fonction permet aux utilisateurs de générer un lien de localisation depuis l’application Localiser. Ce lien peut être partagé avec le service client des compagnies aériennes afin de faciliter la localisation des objets perdus. Pour des raisons de sécurité, seuls les employés authentifiés de ces compagnies aériennes peuvent accéder au lien, ce dernier expirant automatiquement après sept jours ou une fois que l’objet a été récupéré par son propriétaire. Pour l’instant, seuls deux lignes aériennes autorisent ce partage de liens AirTag, mais une vingtaine d’autres lignes se préparent à intégrer la fonction, dont Air New Zealand, British Airways, Delta Air Lines, KLM Royale Dutch Airlines, Lufthansa, Singapore Airlines, ou bien encore Virgin Atlantic.