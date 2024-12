Après plusieurs années de petites améliorations, Apple semble enfin prêt à résoudre les problèmes majeurs de sa souris Magic Mouse, qui n’ont cessé de faire l’objet de critiques depuis son lancement.

La souris sans fil d’Apple, malgré quelques ajustements mineurs tels que l’adoption d’un système de recharge au lieu des piles et le passage du port Lightning à un port USB-C, n’a jamais corrigé ses défauts les plus signalés : son ergonomie et son port de charge mal placé.

Depuis sa sortie, de nombreux utilisateurs ont déploré l’absence de confort, la forme peu naturelle et, surtout, la position du port de charge sous la souris. Ce dernier empêche son utilisation pendant la recharge, un aspect peu pratique que beaucoup espéraient voir rectifié. Bien que la recharge soit rapide, cet inconvénient reste un point de friction pour beaucoup d’utilisateurs.

Cependant, la bonne nouvelle est que des prototypes d’une nouvelle version de la Magic Mouse sont en développement. Selon Mark Gurman de Bloomberg, les équipes de design d’Apple travaillent activement sur une révision complète de la souris afin de répondre aux attentes actuelles des consommateurs, notamment en apportant des solutions aux critiques récurrentes, y compris le fameux problème du port de charge.

Bien qu’il ne faut pas s’attendre à voir ce nouveau modèle avant 12 à 18 mois, il est clair qu’Apple prévoit un changement radical pour le Magic Mouse. Une fois le design finalisé, plusieurs mois, voire années, de développement seront nécessaires pour finaliser la production.

Malheureusement, il n’y a pas d’informations précises sur ce à quoi il faut s’attendre au niveau du nouveau design de la Magic Mouse, si ce n’est le changement de position pour le port de charge.