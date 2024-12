Apple prépare des lunettes connectées avec de la réalité augmentée, mais le lancement n’interviendra pas avant 2027 au plus tôt selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Gurman, qui est bien renseigné au sujet d’Apple, indique :

On me dit qu’Apple continue de travailler sur des lunettes connectées avec de la réalité augmentée, mais que rien n’est prévu dans un avenir proche. L’entreprise doit résoudre une formule difficile : mettre sur le marché un design léger avec une autonomie convenable et des écrans attrayants, le tout à un prix qui ne ruinera pas les consommateurs. Si Apple n’y parvient pas, il n’y a guère d’intérêt à commercialiser un produit sous sa marque. Je ne serais pas surpris qu’Apple prenne encore trois à cinq ans pour adopter la bonne approche, aussi surprenant que cela puisse paraître compte tenu de l’élan donné par Meta, Google, Xreal et d’autres acteurs de la réalité augmentée.