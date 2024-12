Apple TV+ relance Carpool Karaoke, sauf qu’il s’agit ici d’un épisode spécial pour Noël avec trois invitées : Lady Gaga, Dua Lipa et Chappell Roan. C’est disponible pour les abonnés d’Apple TV+ et d’Apple Music.

James Corden (l’animateur à l’origine de Carpool Karaoke) passe les clés à Zane Lowe, animateur sur la radio Beats 1 d’Apple Music, alors qu’il saute sur le siège du conducteur dans cet épisode festif, où Lady Gaga, Dua Lipa et Chappell Roan chantent des musiques en lien avec Noël, comme Have Yourself a Merry Little Christmas et Last Christmas de Wham!, ainsi que leurs chansons fétiches, comme Die With A Smile de Lady Gaga, Houdini de Dua Lipa et Good Luck, Babe de Chappell Roan. Pour les fêtes de fin d’année, Zane Lowe et Lady Gaga ont présenté une version spéciale de Santa Claus Is Comin’ to Town sur Apple Music et toutes les autres plateformes de musiques.

« Je suis ravi que Carpool Karaoke soit de retour pour célébrer les fêtes de fin d’année dans un style authentique », a déclaré James Corden. « J’ai confié au brillant Zane Lowe d’Apple Music le soin de conduire nos superstars au travail et je lui ai rappelé qu’il était important de garder les yeux ouverts pendant qu’il chantait. Nous avons hâte que tout le monde le voie ».

« C’était de loin le plus grand plaisir que j’ai jamais eu dans une voiture », a déclaré Zane Lowe. « Je suis très reconnaissant à James de m’avoir confié le volant d’une voiture très chère avec trois des artistes les plus captivantes de la musique, et je suis honoré de participer à la diffusion de cet épisode spécial Noël de Carpool Karaoke auprès des fans du monde entier ».

Une disponibilité décalée selon les pays

Pour une raison surprenante, Apple annonce que l’épisode spécial Noël de Carpool Karaoke est disponible dès aujourd’hui dans certains pays et non la totalité. Il faudra attendre le 20 décembre pour la sortie mondiale. La raison exacte de ce délai n’est pas communiquée.