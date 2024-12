Le système de partage de localisation des AirTags avec les compagnies aériennes commence dès maintenant avec iOS 18.2. Cela concerne trois groupes au départ.

Retrouver un bagage perdu avec l’AirTag

Greg Joswiak, le vice-président d’Apple chargé du marketing mondial, annonce que le partage de localisation du AirTag est en place dès maintenant avec United Airlines, Delta Air Lines et Air Canada. Il assure que d’autres compagnies aériennes s’ajouteront à la liste au fil du temps.

iOS 18.2 permet de partager la localisation d’un AirTag ou d’un produit compatible avec le réseau Localiser avec des parties tierces, dont les compagnies aériennes. Les utilisateurs peuvent générer un lien pour partager l’emplacement de l’objet dans l’application Localiser sur leur iPhone, iPad ou Mac. Les destinataires d’un lien pourront consulter un site indiquant l’emplacement de l’objet sur une carte interactive. Le site sera automatiquement mis à jour lorsqu’un nouvel emplacement sera disponible et affichera un horodatage de la dernière mise à jour.

Le mois dernier, Apple a annoncé des partenariats avec Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic et Vueling. Mais seulement trois sont prêtes au lancement. Elles accepteront les coordonnées de localisation avec Localiser d’Apple dans le cadre de leur processus de service à la clientèle pour la localisation des bagages mal acheminés ou retardés.

Apple dit avoir travaillé directement avec les compagnies aériennes partenaires pour mettre en place des systèmes permettant d’accepter en privé et en toute sécurité la localisation des objets partagés, en s’appuyant sur les centaines de milliers d’appareils Apple déjà utilisés par de nombreuses compagnies aériennes. L’accès à chaque lien sera limité à un petit nombre de personnes et les destinataires devront s’authentifier pour visualiser le lien, soit via leur compte Apple, soit via l’adresse e-mail du partenaire.