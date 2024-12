Les utilisateurs de Mac ont le droit à Genmoji avec macOS 15.3, leur permettant de générer des emojis comme ils le souhaitent. C’est accessible avec la bêta de macOS 15.3, disponible dès maintenant pour les développeurs.

Il est déjà possible de profiter de Genmoji sur iPhone depuis iOS 18.2. Les utilisateurs se rendent dans une conversation au niveau de de l’application Message, vont dans la section des emojis et activent Genmoji. Ils peuvent alors entrer ce qui leur passe par la tête pour générer un emoji en quelques secondes. L’emoji créé peut ensuite être utilisé dans la conversation. Il est également possible de le réutiliser plus tard.

Place maintenant aux utilisateurs de Mac avec macOS 15.3. Là aussi, il suffit de se rendre dans une conversation sur l’application Messages pour profiter de Genmoji. Sinon, vous pouvez utiliser le raccourci clavier suivant : Control + Command + Espace.

Il y a deux éléments à prendre en compte ici. Le premier est que Genmoji est en lien avec Apple Intelligence. Il faut donc avoir un Mac Apple Silicon (M1, M2, M3, M4) pour pouvoir l’utiliser. Si vous avez un Mac Intel, vous n’y avez pas le droit. Le second élément est que vous devez passer votre Mac et Siri en anglais pour pouvoir l’utiliser (étant donné qu’Apple Intelligence n’est pas encore disponible en français). La même manipulation n’est pas possible sur iPhone, Apple Intelligence est bloquée dans les pays de l’Union européenne jusqu’en avril 2025.

Au fait, que se passe-t-il si vous envoyez un Genmoji à une personne qui n’a pas son iPhone ou Mac à jour ? Si elle dispose d’iOS 18.1 ou de macOS 15.1, elle verra bien le Genmoji. Mais si elle dispose d’une version antérieure ou d’un appareil Android, cela apparaîtra sous forme d’une image.