La comédie Bad Monkey va être de retour, avec Apple TV+ annonçant accorder une saison 2 pour la série avec Vince Vaughn dans le rôle principal.

Saison 2 pour Bad Monkey

Bad Monkey raconte l’histoire d’Andrew Yancy (Vince Vaughn), qui a été renvoyé de la police de Miami et qui est maintenant inspecteur sanitaire dans les Keys. Mais après être tombé sur une affaire qui commence par un bras humain repêché par des touristes, il se rend compte que s’il peut prouver un meurtre, il sera réintégré. Il lui suffit de se débarrasser d’une foule d’énergumènes floridiens et d’un méchant singe.

Outre Vince Vaughn, le casting comprend L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Meredith Hagner, Natalie Martinez, Alex Moffat, Michelle Monaghan, Ronald Peet et Jodie Turner-Smith.

« J’espère que les gens savent que Carl Hiaasen est une de mes idoles et une source d’inspiration pour moi en tant que scénariste », a déclaré Bill Lawrence, showrunner et producteur exécutif de la série. « Le fait de pouvoir continuer à raconter son histoire avec Vince Vaughn et ce grand casting, du moins les personnages qui sont encore en vie, est très excitant. Je suis très reconnaissant à nos partenaires d’Apple TV+ et de Warner Bros, ainsi qu’à toute l’équipe qui a contribué à donner vie à cette série ».

« Depuis que Bad Monkey a fait ses débuts sur l’Apple TV+, cette série très divertissante est devenue instantanément la préférée des fans », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV+. « Emmenée par l’incomparable Vince Vaughn dans le rôle d’Andrew Yancy, aux côtés d’une brillante distribution, nous avons hâte que tout le monde découvre d’autres mésaventures hilarantes, ensoleillées et sur la plage, issues de l’esprit de Bill Lawrence, alors que la température monte encore d’un cran dans le prochain chapitre de ce captivant meurtre-mystère ».

Il n’y a pas encore d’informations précises sur la saison 2 de Bad Monkey sur Apple TV+.