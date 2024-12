Celui qui se fait appeler iPhone SE 4 pourrait en réalité avoir comme nom « iPhone 16e ». Apple voudrait visiblement rapprocher son nouveau smartphone d’entrée de gamme des modèles premium.

Le choix du nom « iPhone 16e » est annoncé par le leaker chinois Fixed Focus Digital. Il affirme sur Weibo qu’Apple aurait décidé de mettre un terme au nom iPhone SE. Il faut toutefois prendre des précautions avec cette annonce. Le leaker a certes déjà publié de bonnes informations dans le passé, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il a raison 100% du temps.

Reste à savoir maintenant à quoi correspond la lettre « e » ici ? Est-ce pour Economy (en anglais), faisant allusion qu’il s’agit d’un modèle moins cher que les autres ? Actuellement, l’iPhone 16 débute à 969 euros chez Apple. En comparaison, l’iPhone SE 3 débute à 529 euros.

Ce serait en tout cas un retour aux lettres sur les noms des iPhone. On se souvient des iPhone 5c, iPhone 6s ou encore iPhone XR. Mais aujourd’hui, Apple propose un modèle standard, un modèle Plus, un modèle Pro et un modèle Pro Max.

Selon les rumeurs, l’iPhone SE 4 (ou « iPhone 16e) arriverait au premier trimestre de 2025 et plus exactement en mars. Les fuites ont indiqué que le smartphone devrait reprendre le design général de l’iPhone 14, ce qui implique un écran OLED de 6,1 pouces au lieu du LCD, Face ID à la place de Touch ID et un port USB-C. Il y aura également 8 Go de RAM, notamment pour supporter Apple Intelligence. Aussi, le smartphone embarquera le premier modem 5G d’Apple.