Un récent rapport du child safety groups Heat Initiative et de ParentsTogether Action établit que de nombreuses applications de l’App Store jugées inappropriées sont pourtant classées comme adaptées aux enfants dès l’âge de quatre ans. Lors d’une analyse réalisée sur à peine 24 heures, les chercheurs sont parvenus à identifier plus de 200 applications contenant des contenus ou fonctionnalités inadaptés à leurs classifications d’âge. Parmi elles, on trouve des outils d’évaluation de l’apparence physique alimentés par l’IA, des plateformes de chat avec des inconnus, des jeux aux thèmes violents ou sexuels ainsi que des applications offrant un accès à internet non filtré pour les contenus NSFW. Les catégories comme la beauté, les régimes alimentaires et la perte de poids se sont révélées particulièrement problématiques, alors même que les apps de cette catégorie sont considérées comme adaptées aux jeunes enfants malgré un potentiel de nuisance largement établi. A noter que ces applications ont été téléchargées collectivement plus de 550 millions de fois.

L’enquête, portant sur 800 applications au total, a mis en lumière des incohérences significatives dans l’attribution des classifications d’âge selon les catégories. Bien que de nombreuses applications de chat (avec des inconnus) et de jeux aient reçu des évaluations 17+, presque toutes les applications liées à la perte de poids et à l’accès internet non filtré ont été jugées appropriées pour des enfants de 4 ans. Dans ses conclusions, le rapport appelle Apple à renforcer ses protocoles de sécurité pour les enfants en employant des examinateurs tiers pour garantir que les classifications d’âge reflètent fidèlement le contenu des applications et en augmentant la transparence de son processus d’évaluation.