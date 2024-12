Theater était déjà le lecteur vidéo le plus performant de l’Apple Vision, et sa version 2.0 enfonce le clou avec des fonctions épatantes qui donnent même une plus-value à un casque XR qui manque encore cruellement de contenus. Il devient désormais possible de streamer du contenu vidéo depuis son serveur personnel Plex Media (pour rappel, Plex n’a pas développé d’app pour le Vision Pro) et surtout, Theater dispose désormais d’un mode d’affichage façon « planétarium » ou dôme. Ce type d’affichage spectaculaire nécessite des vidéos avec un format et des spécifications techniques bien particulières : Sandwich Vision (le développeur de Theater) a donc conclu un partenariat avec Reef Distribution, ce dernier étant en charge de fournir du contenu pour ce mode planétarium.

Proudly launching Theater 2.0 today. Brand new theaters, lots of content, a Planetarium, Plex Media Server, new design and this launch video I made for zero dollars.

Install it today on your Apple Vision Pro and escape to an oasis of pure cinema enjoyment. pic.twitter.com/BycgkYSm7R

— Adam Lisagor (@adamlisagor) December 23, 2024