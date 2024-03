L’éco-système logiciel se met doucement en place : si l’on en croit le site The Information, le géant chinois Tencent aurait pris la décision de porter ses principales applications sur l’Apple Vision Pro, de façon à anticiper le lancement du casque XR en Chine prévu pour cette année. Ces portages vont considérablement enrichir l’offre applicative du Vision Pro : Tencent est en effet l’éditeur de quelques unes des applications les plus populaires de Chine, à l’instar de Weibo, WeChat, QQ, WeBank, ou bien encore Tencent Pictures, sans oublier les jeux mobiles Honor of Kings et PUBG.

Des obstacles multiples en Chine malgré le renfort de Tencent

Le renfort de Tencent est d’autant plus important que certaines grosses apps de streaming comme Apple TV+ ou Disney+ ne sont pas disponibles en Chine, alors même que l’une des principales forces du casque est justement de pouvoir afficher en 4K des films et séries sur des écrans géants virtuels ou AR. Le succès du casque en Chine risque de toute façon d’être un peu compliqué même si Apple fait visiblement du marché chinois l’une de ses priorités. Outre l’absence de nombreux services Apple, il existe en effet un litige sur le nom de marque Vision Pro (déjà détenu par Huawei), sans compter que le tarif du casque sera sensiblement plus élevé qu’aux Etats-Unis en raison des taxes à l’import.