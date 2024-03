Apple a mis en place un nouvel espace qui permet de consulter les différentes applications disponibles sur le Vision Pro, et ce directement depuis le Web. Pratique pour avoir un aperçu du catalogue sans avoir obligatoirement le casque.

La page dédiée met en avant six éléments avec un système de carrousel. En ce moment, le premier élément mis en avant est le concert de Taylor Swift pour The Eras Tour qui est disponible sur Disney+. L’application de Disney+ est justement disponible sur l’Apple Vision Pro et c’est en réalité l’une des plus intéressantes, notamment parce qu’elle propose des films en 3D et 4K pour une bonne immersion.

On retrouve ensuite les sections montrant les nouvelles applications, les derniers articles d’Apple, les applications populaires cette semaine, la navigation par catégorie, les meilleures applications pour le Vision Pro, les meilleurs jeux iPhone et iPad qui peuvent être utilisés sur le casque, et plus encore.

L’option permettant d’afficher les applications disponibles pour le Vision Pro depuis le Web offre aux personnes ne disposant pas du casque un point central pour vérifier les logiciels disponibles avant de passer éventuellement à l’achat. Les applications du Vision Pro sont listées individuellement sur le site de l’App Store depuis leur lancement, mais jusqu’à présent, il n’existait aucun moyen d’obtenir une vue d’ensemble du contenu disponible, sauf sur le Vision Pro lui-même évidemment.

Étant donné que le casque est uniquement disponible à l’achat aux États-Unis, la page dédiée pour consulter les applications est seulement en anglais. Mais le lancement de l’Apple Vision Pro en France ne devrait pas tarder si l’on en croit une récente fuite. L’arrivée se ferait avant la WWDC 2024, prévue en juin.