Nvidia doit sa croissance spectaculaire en grande partie à la demande croissante de puces pour serveurs destinées à l’intelligence artificielle, en particulier de la part de géants de la tech comme Amazon, Microsoft et Google. Pourtant, un acteur majeur du secteur, Apple, semble prendre ses distances avec le fabricant de puces. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, dont des tensions historiques entre les deux entreprises.

Des complications entre Apple et Nvidia dans les années 2000

The Information revient sur la relation complexe entre Apple et Nvidia, marquée par des frictions datant des années 2000 et 2010. À l’époque, Steve Jobs, qui était le patron d’Apple, entretenait des rapports tendus avec Nvidia, en particulier lors de l’utilisation de ses cartes graphiques dans les Mac. Si ces conflits appartiennent désormais au passé, il n’est pas totalement évident de savoir si ces anciens différends influencent encore la relation actuelle entre les deux entreprises.

Cependant, il semble que l’approche d’Apple vis-à-vis de Nvidia s’inscrive dans une stratégie plus large. L’entreprise privilégie de plus en plus le développement de ses propres puces, une tendance qui se manifeste depuis plusieurs années. Après avoir conçu ses propres puces A pour iPhone, Apple a lancé ses propres puces M pour Mac en 2020, rompant avec Intel. L’entreprise prévoit également de produire son propre modem 5G, en remplacement de celui de Qualcomm, et de développer sa propre puce Wi-Fi et Bluetooth, visant à réduire sa dépendance aux fournisseurs externes comme Broadcom.

Un partenariat autour de l’IA

Ainsi, le choix d’Apple de ne pas se tourner vers Nvidia pour ses besoins en IA pourrait davantage être lié à sa volonté d’intégrer verticalement l’ensemble de sa production, plutôt qu’à un rejet spécifique de Nvidia. En attendant que ses propres puces dédiées à l’IA soient prêtes, Apple continue de louer des accès aux GPU de Nvidia via des fournisseurs de cloud comme Amazon et Microsoft, une solution temporaire qui s’inscrit dans une stratégie de contrôle accru de ses technologies.

Il est bon de noter que malgré une relation complexe, il arrive qu’Apple et Nvidia travaillent ensemble. Il y a quelques jours par exemple, nous avons vu que les deux sociétés travaillaient sur un projet pour l’apprentissage automatique (machine learning).