Nous avons une nouvelle confirmation qu’Apple s’apprête à proposer prochainement la mise à jour iOS 18.2.1 pour venir corriger des bugs sur iPhone et iPad.

Il y a quelques jours, nous rapportions qu’Apple faisait des tests d’iOS 18.2.1. Des employés naviguaient sur Internet avec Safari pour s’assurer que tout fonctionne. Mais ces visites ont été repérées au niveau des logs, ce qui a permis de confirmer l’arrivée prochaine de la mise à jour.

Depuis, un compte privé sur le réseau social X (qui souhaite rester anonyme) confirme l’existence d’iOS 18.2.1 et annonce même que le numéro de build sera 22C161. En comparaison, le numéro de build pour iOS 18.2 est 22C152. Il n’y a pas une grande différence comme nous pouvons le voir.

En général, les mises à jour d’iOS arrivent une semaine après la fuite du numéro de build par le compte X. Mais le scénario pourrait être différent cette fois-ci parce que nous sommes en pleine période des fêtes de fin d’année. Il serait étonnant qu’Apple décide de proposer une mise à jour logicielle entre Noël et le Nouvel An. Il y a plus de chances qu’elle arrive au début de janvier.

Il n’y a pas encore d’informations précises sur les changements à retrouver avec iOS 18.2.1. Mais il y a fort à parier qu’elle ne proposera pas de nouveautés et se contentera de corriger quelques bugs. Apple pourrait aussi en profiter pour boucher des failles de sécurité.

Apple teste également iOS 18.3, qui est déjà disponible en bêta pour les développeurs et testeurs publics. La version finale devrait aussi arriver en janvier ou au début de février.