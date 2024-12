Apple propose tous les ans une offre spécifique au Japon pour le Nouvel An et ce sera encore le cas pour le passage à 2025. Il sera question de cartes cadeaux et d’un AirTag personnalisé.

Le montant de la carte cadeau varie selon le produit. Le montant le plus bas est de 4 000 yens (24 euros) pour l’achat d’un iPhone SE, d’un Apple Pencil, des AirPods de quatrième génération, d’une Apple TV et d’autres produits. À l’inverse, le montant le plus élevé est de 30 000 yens (182 euros) qui est disponible avec l’achat d’un MacBook Air avec un écran de 15 pouces.

De plus, les 50 000 premiers clients qui achèteront un iPhone SE (3e génération), iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 15 ou iPhone 15 Plus auront le droit à un AirTag personnalisé. Il aura une gravure avec un serpent.

À noter que les conditions générales d’Apple précisent que l’achat d’un iPhone par le biais de l’application Apple Store ne permet pas de bénéficier de l’offre avec l’AirTag personnalisé. Il faut passer par l’Apple Store en ligne (le site) ou les boutiques physiques, mais pas l’application. Ce choix peut surprendre.

L’offre d’Apple concerne uniquement le Japon et se tiendra du 2 au 5 janvier 2025. C’est la quatrième année où Apple offre un AirTag avec un logo personnalisé.