Nous savons déjà qu’Apple prépare une nouvelle souris Magic Mouse avec un nouveau design. Aujourd’hui, on apprend qu’elle sortirait en 2026 et proposerait des commandes tactiles et vocales.

Si l’on en croit le leaker coréen yeux1122, la nouvelle Magic Mouse d’Apple sera dotée d’un nouveau design, plus ergonomique, qui répond à des plaintes de longue date, notamment en ce qui concerne l’emplacement du port de charge. Celui-ci est actuellement situé sous la souris, ce qui empêche d’utiliser la Magic Mouse et de la recharger en même temps. Il y a eu beaucoup de critiques à ce sujet sur Internet et Apple va, visiblement, corriger le tir.

Un autre avantage du nouveau design est que le confort devrait s’améliorer. Depuis la sortie de la souris, de nombreux utilisateurs ont déploré l’absence de confort et la forme peu naturelle. Beaucoup préfèrent donc des modèles d’autres marques, comme la LG MX Master 3S.

Aussi, Apple aurait conçu un prototype qui intègre un mélange de commandes tactiles, vocales et gestuelles, ce qui la rend plus adaptée aux exigences informatiques actuelles.

La nouvelle Magic Mouse verrait le jour dans le courant de 2026 aux côtés des MacBook Pro équipés d’écrans OLED. Ces modèles auraient la puce Apple M6 et leurs variantes.