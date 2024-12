Apple a mis à jour la page d’accueil de son site américain pour rendre hommage à Jimmy Carter, le 39e président des États-Unis de 1977 à 1981. Il est décédé hier à l’âge de 100 ans.

La page d’accueil du site d’Apple montre une photo en noir et blanc de Jimmy Carter avec son nom, son année de naissance (1924) et son année de décès (2024). Il n’y a rien d’autre, aucun produit d’Apple, que ce soit l’iPhone, le Mac, l’iPad, l’Apple Watch ou autre, n’est présent. Ils réapparaitront probablement demain ou après-demain.

Tim Cook, le patron d’Apple, a également tenu à rendre hommage à l’ancien président américain. « Aujourd’hui, nous rendons hommage à la vie de service du président Carter et à son engagement à laisser le monde meilleur qu’il ne l’a trouvé. Qu’il repose en paix », a-t-il écrit dans un message sur X (ex-Twitter). Il s’agit d’ailleurs de la même photo que celle présente sur le site d’Apple.

Today, we honor President Carter’s lifetime of service and his commitment to leaving the world better than he found it. May he rest in peace. pic.twitter.com/cXl99kT7lr

— Tim Cook (@tim_cook) December 29, 2024