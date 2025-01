Certains joueurs de Marvel Rivals, un jeu compétitif gratuit et à la popularité grandissante, font face à des interdictions pouvant durer un siècle pour avoir tenté de jouer à la version Windows du jeu sur macOS via des outils d’émulation ! En l’absence d’un client macOS, certains joueurs utilisent en effet des outils comme Crossover afin d’exécuter sur leur Mac la version Windows du jeu. Le logiciel anti-triche de Marvel Rivals semble cependant considérer cette solution comme suspecte, ce qui entraîne des bannissements automatiques pour « triche ». Les joueurs reçoivent alors un message indiquant qu’une une violation a été détectée et que leurs comptes ont été suspendus pour des périodes prolongées, parfois de plus de 100 ans.

Cette situation a poussé CodeWeavers, l’éditeur de Crossover, à contacter le studio NetEase Games afin de trouver une solution. James Ramey, le CEO de CodeWeavers, a précisé que Crossover était utilisé de manière légitime et non pour tricher, exhortant NetEase à reconsidérer sa gestion des abus. Le studio NetEase n’a pas encore commenté l’affaire, mais l’on se dit surtout que tout pourrait être réglé par un portage du jeu sur macOS ou iOS, sachant que le titre semble particulièrement taillé pour le support mobile. En attendant, il est conseillé aux joueurs Mac de ne pas utiliser d’outils d’émulation pour jouer à Marvel Rivals tant qu’une solution officielle n’aura pas été proposée par les développeurs.