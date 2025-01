Apple se met à vendre une édition spéciale des AirPods 4 qui ont la particularité d’avoir le logo d’un serpent. C’est par rapport à 2025 qui est l’année du serpent si l’on se réfère au cycle des animaux du zodiaque chinois.

Pour 2024, Apple avait proposé des AirPods Pro 2 avec une édition spéciale pour l’année du dragon. Pour 2025, ce sont les AirPods 4 qui ont le droit à leur modèle dédié pour l’année du dragon.

Comme on peut le voir sur l’image, Apple a gravé le logo d’un dragon sur le boîtier de charge des AirPods 4. On le retrouve également au niveau de l’emballage. Mais pour le reste, rien ne change. Il s’agit exactement des mêmes AirPods 4 que l’on retrouve dans le commerce en édition standard.

En l’état, Apple vend les AirPods 4 en édition limitée pour l’année du serpent en Chine, à Singapour, à Hong Kong et à Taïwan. L’arrivée dans d’autres pays voisins est possible. Mais il ne faut pas s’attendre à les avoir en France ou dans les autres régions. Outre les écouteurs, Apple propose aussi des accessoires venant de Belkin, Satechi et Otterbox pour le Nouvel An chinois.

Apple précise qu’il s’agit des AirPods 4 avec la réduction active de bruit. Aussi, il y a un stock limité disponible sur l’Apple Store en ligne et dans les Apple Store physiques. Chaque client ne peut acheter que deux exemplaires au maximum. Enfin, Apple prévient que les clients pourraient se voir attribuer le modèle standard s’ils doivent faire réparer leur édition limitée. Tout dépend du stock au moment de la réparation.