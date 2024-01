Apple célèbre en avance le Nouvel An chinois (qui aura lieu le 10 février 2024) en proposant des AirPods Pro en édition limitée avec une gravure pour l’année du dragon. Cela concerne plusieurs pays d’Asie pour qui ce sera aussi le Nouvel An lunaire.

Des AirPods en édition limitée

La Chine, Hong Kong, Taïwan, Singapour, le Viêtnam et Macao ont le droit à ces AirPods Pro de deuxième génération en édition limitée, tout comme la Corée du Sud où c’est l’année du dragon bleu. Le boîtier de charge a le droit à une gravure avec un dragon qui est tout joyeux. Il y a également un dragon rouge au niveau de l’emballage. Mais pour le reste, rien ne change : ce sont les AirPods Pro avec USB-C. Le prix aussi ne change pas par rapport au modèle standard.

Il faut savoir qu’Apple propose chaque année des AirPods personnalisés pour le Nouvel An chinois. Pour 2023, ce fut une édition avec un lapin, étant donné que c’était l’année du lapin. En 2022, il y a eu les écouteurs avec le tigre. Et en 2021, ce fut un buffle. Là encore, les acheteurs ont eu le droit au boîtier de charge avec une image de l’animal, mais aucun autre changement au niveau des écouteurs (fonctionnalités, prix, etc).