Le Nouvel An chinois approche (22 janvier 2023) et Apple a décidé de célébrer l’événement en lançant dès aujourd’hui une paire d’AirPods Pro en édition limitée afin de mettre en avant l’année du lapin.

Les AirPods Pro en édition limitée ont le droit à une gravure d’un lapin sur le boîtier de charge sans fil, avec une version plus grande du graphique imprimé en rouge sur la boîte dans laquelle ils sont livrés. Mais pour le reste, rien ne change : ce seront AirPods Pro classiques, ils n’ont pas de fonctionnalités en plus.

Apple propose dès maintenant la vente de l’édition limitée des AirPods Pro avec la gravure du lapin pour le Nouvel An chinois. Le prix est de 1 899 yuans (257 euros). Il est possible d’acheter la paire d’écouteurs en Chine, à Taïwan, à Hong Kong et à Macao. Nul besoin d’essayer de mettre la main sur cette paire dans les autres pays, Apple la réserve à ces régions.

Pour rappel, il y a eu des éditions similaires les années précédentes. Pour 2022, Apple a proposé des AirPods avec un tigre. Pour 2021, ce fut un buffle.

Dans le même temps, Apple propose un guide de cadeaux pour le Nouvel An chinois et offre aux clients jusqu’à 1 000 yuans (135 euros) de réduction sur certains produits achetés entre le 30 décembre et le 2 janvier. Cela concerne notamment les iPhone 13, iPhone 13 mini, iPad Air, iPad mini, iPad, MacBook Air, MacBook Pro, AirPods de 2e génération et AirPods de 3e génération. Apple a également commencé à vendre la coque du Nouvel An chinois d’OtterBox en édition limitée pour les iPhone 14.