Sniper Elite 4 sur iOS et macOS devait initialement sortir le 30 janvier, mais le jeu de Rebellion Games est finalement disponible dès aujourd’hui sur l’App Store pour iPhone, iPad et Mac.

Sniper Elite 4 se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez Karl Fairburne, un agent d’exception du SOE, au fil de sa progression sur la côte méditerranéenne italienne, bien décidé à affronter les forces de l’Axe et de libérer le pays du fascisme.

Le jeu offre des niveaux vastes et ouverts, permettant aux joueurs d’adopter différentes approches pour accomplir leurs objectifs. Ils disposent d’un arsenal varié, comprenant un fusil de précision, une mitraillette, un pistolet et divers équipements comme des explosifs et des mines.

D’autre part, lors d’un tir au fusil à lunette touchant son but, une kill cam aux rayons X permet de visualiser le trajet de la balle à l’intérieur du corps de l’ennemi et ses dégâts localisés sur les organes internes et le squelette de la victime.

Un autre élément intéressant est qu’il y a la sauvegarde compatible sur plusieurs appareils. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, poursuivez votre mission sur vos appareils Apple, repoussez les forces de l’Axe et offrez la victoire aux Alliés.

Sniper Elite 4 est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Il s’agit d’une démo jouable. Si vous voulez la campagne principale, il faut payer 22,99€. Et si vous voulez le jeu complet, ce sera 29,99€.

Pour information, le jeu débarque maintenant sur iOS et macOS, mais il date en réalité de 2017. Il est déjà disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC Windows.