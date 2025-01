Le problème a été résolu il y a une heure à peine : durant toute la matinée, la page de statut des services Apple indiquait qu’un problème était en cours avec Apple Cash, le système de paiement digital d’utilisateurs à utilisateurs intégré à Apple Card et disponible uniquement aux États-Unis. De nombreux utilisateurs rapportaient alors sur les réseaux sociaux qu’il leur était impossible d’envoyer ou de recevoir des fonds via Apple Cash. Le soucis est survenu durant la nuit (heure de Paris), mais les équipes d’Apple n’ont pas chômé et tout est revenu à la normale il y a peu. Pour rappel, Apple cash avait déjà connu un incident du même type au mois de mai de l’année 2023.

A noter que malgré les nombreux retours faisant état du problème, la majorité des utilisateurs d’Apple Cash n’auraient pas été concernés par la panne. Ce type de soucis, malheureusement de plus en plus récurrents chez Apple (cela va avec l’accroissement important du nombre de services), vaut aussi pour avertissement et doit faire comprendre aux utilisateurs qu’il n’est jamais très bon de garder tous ses œufs dans le même panier : plutôt deux services de paiement digital direct qu’un seul par exemple, et l’on pourrait en dire autant concernant les services de stockage, les messageries, etc.