Apple a lancé son offre Back to School 2025 dans certains pays et on retrouve une nouvelle fois des AirPods offerts avec l’achat d’un Mac. Il y a sinon un Apple Pencil offert.

Dans le détail, Apple offre des AirPods 4 avec réduction active de bruit pour tous les étudiants en Corée du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Brésil qui achètent un MacBook Air, MacBook Pro ou iMac. Pour ceux qui achètent un iPad Air ou iPad, ce sera un Apple Pencil Pro ou un Apple Pencil (USB-C) offert. L’offre a débuté le 8 janvier et se poursuit jusqu’au 13 mars.

Pour ceux qui ne souhaitent pas les AirPods 4 et préfèrent les autres modèles, il est possible d’avoir une réduction équivalente au prix des AirPods 4 pour l’achat des AirPods Pro 2 ou des AirPods Max.

Qu’importe le pays, l’offre Back to School est disponible aussi bien sur l’Apple Store en ligne que sur l’application Apple Store ou bien dans les Apple Store physiques. Les étudiants peuvent également en profiter pour cumuler l’offre avec les remises sur les prix des produits Apple au niveau de l’Apple Store éducation, ainsi que d’avoir une remise de 20% sur l’assurance AppleCare+.

Qu’en est-il des autres pays ? Il va falloir attendre cet été. En effet, Apple a l’habitude de lancer son offre Back to School en Europe en juillet.