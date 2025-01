Apple fait vraiment beaucoup d’efforts pour complaire à ses clients chinois. A l’occasion de l’approche du Nouvel An Chinois, La firme de Cupertino vient ainsi de diffuser sur les réseaux sociaux chinois un court métrage musical intitulé « Want to Listen to Songs with You » . Entièrement filmé à l‘iPhone 16 Pro Max et réalisé par Michael Gracey (à qui l’on doit la comédie musicale « The Greatest Showman ») ce court-métrage montre un moment de tendresse entre deux jeunes amants sur fond de danse et de musique, le tout filmé avec une photographie et une mise en scène tout à fait digne d’une long-métrage.

Pour information le Nouvel An chinois (ou Festival du Printemps en Chine) démarrera un cycle de festivités de 15 jours à partir du 29 janvier prochain. De nombreuses villes et villages de Chine sont alors décorés de lanternes rouges, les divinités locales sont honorées, et sur un plan plus commercial de nombreuses boutiques proposent des offres promotionnelles sur de nombreux produits. Apple ne déroge pas à la règle avec des promos relativement importantes sur certains modèles d’iPhone.

Le court métrage Want to Listen with You peut être visionné à cette adresse.