Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max auraient un capteur photo principal de 48 mégapixels légèrement plus petit que celui des iPhone 16 Pro. Le capteur serait un modèle 1/1,3″, contre un capteur 1/1,28″ sur les iPhone 16 Pro selon les informations du leaker Digital Chat Station sur Weibo. Bien que la différence paraisse minime, elle pourrait avoir des implications pour le design global des smartphones.

Le système de mesure des capteurs en pouces provient d’une ancienne méthode de désignation des tubes de caméra vidéo. Un capteur 1/1,3″ est donc un peu plus petit qu’un 1/1,28″, bien que la surface réelle diffère à peine. En pratique, cette réduction de taille ne devrait pas avoir un impact significatif sur la qualité des photos, car la différence est marginale. Cependant, ce changement pourrait s’expliquer par des contraintes d’espace liées à un design de module photo modifié, qui inclurait une plus grande « bosse » rectangulaire, selon des fuites récentes. Cette nouvelle « bosse » serait en aluminium, et non plus en verre, ce qui permettrait de gagner en compacité tout en conservant les performances.

En plus de ce capteur plus petit, les iPhone 17 Pro devraient être les premiers à intégrer trois capteurs photo de 48 mégapixels, permettant une évolution des capacités photographiques de la gamme. Bien que l’évolution du capteur principal puisse être perçue comme une régression, elle pourrait être compensée par d’autres avancées technologiques au sein du système photo.

Le design du module photo est également en pleine évolution, avec des rumeurs faisant état d’un bloc ovale allongé pour un meilleur rendu visuel.