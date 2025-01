Des coques d’iPhone avec support pliable intégré, ce n’est pas ce qui manque sur le marché des accessoires pour mobiles. Lors du CES 2025, la société Moft, connue pour ses excellents supports portefeuille pliables, a poussé le concept nettement plus loin avec un tout nouvel accessoire dédié à l’iPhone : la chose en question est un support MagSafe ultra-fin de 1,1 mm et 2,3 oz intégrant la fonctionnalité de suivi Find My d’Apple. Une batterie rechargeable de 80 mAh permet d’alimenter les composants pour le suivi et incidemment, la coque sur laquelle est placée le support pliable permettra de protéger l’iPhone des chocs. Un tout-en-trois en somme…

Un journaliste présent sur place a baptisé l’accessoire l' »AirTag en Origami », et c’est sans aucun doute le terme le plus approprié tant la finesse de l’ensemble donne l’impression de déplier une feuille de papier (en mode support). Mieux encore, ce support pliable avec fonction de suivi sera accessible à toutes bourses puisque l’accessoiriste annonce un prix de 49 dollars (sans doute un peu plus en euros) et une disponibilité au moi de mai prochain.