Ce 13 janvier 2025 marque la possibilité de retrouver Apple TV+ et tous ses programmes sur la TV d’Orange. Cela va être intéressant pour les clients avec une Livebox qui préfèrent regarder les films, séries et documentaires via le décodeur de l’opérateur.

« L’année commence avec de bonnes nouvelles, dès le 13/01, Apple TV+ arrive sur la TV d’Orange. Vous pourrez dorénavant souscrire, accéder et streamer toutes les créations Apple Original d’Apple TV+, depuis la TV d’Orange », indique l’opérateur. Il précise que les contenus depuis la TV d’Orange sont bel et bien accessibles en 4K HDR avec le son audio spatial. Il n’y a pas la mention au Dolby Vision, mais il est possible que le fournisseur d’accès y fasse allusion en parlant du HDR.

Apple TV+ est disponible sur les décodeurs TV4, TV UHD et TV6. Le service est accessible sur le canal 71 de la TV d’Orange. Le prix est de 9,99€/mois, soit le même tarif qu’Apple propose directement depuis sa plateforme et ailleurs. Il s’agit d’un abonnement sans engagement, vous pouvez donc résilier quand bon vous semble sans payer de quelconques frais.

Bien évidemment, l’idée ici d’Apple est de toucher un plus large public. Cela peut notamment être intéressant pour ceux qui ont une Livebox et le décodeur qui va avec, mais ne disposent pas d’un téléviseur connecté ou d’un boîtier multimédia (Apple TV, Shield TV, etc).