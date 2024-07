Après l’iPhone et l’iPad, voici que l’application Orange TV est disponible au téléchargement pour l’Apple TV depuis l’App Store. Attention toutefois : il faut payer pour en profiter… sauf pour certaines personnes.

L’application Orange TV permet de regarder les différentes chaînes de télévision en direct. Il y a d’ailleurs la fonction de contrôle du direct. Vous pouvez aussi revenir au début d’un film, d’une série ou d’une émission qui a déjà commencé. De même, vous pouvez revenir en arrière de quelques minutes ou tout simplement mettre le programme en pause. Il est également possible de profiter des services de replay.

Mais avant de regarder un programme, vous tomberez sur la page d’accueil qui peut vous aider à faire votre choix avec les chaînes qui sont les plus visionnées. Il est par ailleurs possible de trier les programmes grâce aux rubriques thématiques.

En outre, l’application propose une fiche pour chaque programme afin d’avoir des informations détaillées.

Vient maintenant l’accès : Orange TV est facturée 5€/mois pour l’usage sur l’Apple TV, Android TV ou les téléviseurs connectés. C’est gratuit pour les clients qui ont une Livebox Up ou Max (ainsi que les offres Open Up et Open Max), mais ils doivent en faire la demande auprès de l’opérateur.

L’application Orange TV pour Apple TV est disponible au téléchargement sur l’App Store. Elle requiert tvOS 15 au minimum.