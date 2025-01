Apple met en place un système qui permet aux utilisateurs de faire des dons à la Croix-Rouge depuis l’App Store ou Apple Music, en rapport avec les importants incendies touchant la ville de Los Angeles.

Tim Cook a déjà annoncé qu’Apple allait faire un don pour aider les victimes et les secours qui s’occupent des incendies de Los Angeles. Aujourd’hui, le dirigeant indique que tout le monde (aux États-Unis) peut passer par l’App Store pour faire un don. Il écrit sur X :

Nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes touchées par la dévastation en cours à Los Angeles. En plus du don d’Apple, nous facilitons le soutien aux efforts de reconstruction. Si vous êtes aux États-Unis, il vous suffit d’ouvrir l’App Store ou Apple Music et de cliquer sur le bouton « Faire un don » pour aider à faire la différence.

Il n’est pas précisé pourquoi Apple limite l’opération aux utilisateurs américains (ou du moins ceux qui utilisent un compte Apple avec une adresse basée aux États-Unis).

Selon les dernières informations en date, le bilan des incendies à Los Angeles s’est alourdi à 25 morts. Plus de 12 000 habitations, bâtiments et véhicules ont été détruits ou endommagés, et environ 88 000 personnes sont toujours déplacées. De plus, des vents chauds et puissants continuent de souffler, attisant les flammes. Les services météorologiques américains (NWS) ont émis des alertes pour des rafales pouvant atteindre 110 km/h. Une grande partie du sud de la Californie a été placée en alerte rouge.