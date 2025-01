Le patron d’Apple Tim Cook a participé à un podcast lors de sa récente visite au Royaume-Uni où il a notamment parlé de comment il envisage sa retraite, de sa routine matinale, d’Apple Intelligence avec Genmoji et plus.

Tim Cook, qui a 64 ans, a répondu à la question de savoir s’il prendra un jour sa retraite :

Il a également été questionné sur sa routine matinale et le fait qu’il se lève à 5 heures du matin :

Les e-mails sont probablement un peu plus tôt que cela. Il s’avère que c’est la partie de la journée que je peux contrôler le plus. Au fur et à mesure que la journée se déroule, elle devient moins prévisible… J’aime donc ce moment de la journée où je peux me couper du monde, me concentrer sur quelques points essentiels et rester silencieux pendant un moment. Lorsque je me lève le matin, je prends généralement un café et des céréales… Ensuite, je m’occupe de mes e-mails et, en général, je me concentre le matin sur les réponses à donner aux employés et aux clients.