On en apprend de belles sur le site The Information : l’un des journalistes du site raconte qu’à l’époque où Steve Jobs trainait encore ses pulls à cols roulés dans les années de Cupertino, la question du rachat du fabricant d’accessoires audio Sonos avait pu se poser : « Il y a des années, un ancien haut cadre d’Apple m’a confié qu’il avait un jour supplié Steve Jobs, alors CEO d’Apple, d’acheter Sonos. Jobs n’était pas intéressé. Beaucoup de choses ont changé depuis, mais la marque Sonos pourrait encore avoir suffisamment de prestige pour attirer un acquéreur plus puissant. »

Tony Fadell, le concepteur de l’iPod, estimait qu’Apple aurait dû racheter Sonos

Ce haut cadre d’Apple était rien moins que Tony Fadell, le concepteur de l’iPod : « J’ai demandé à Tony Fadell, qui m’a confirmé que c’était lui. Il m’a expliqué que cela remontait aux tout débuts de Sonos, lorsque l’entreprise s’apprêtait à lancer un appareil équipé d’une molette de défilement clairement inspirée de celle de l’iPod. Jobs voulait intenter un procès (évidemment). Mais Fadell, après avoir rencontré les fondateurs de Sonos, voulait les racheter et a présenté son argument à Jobs à plusieurs reprises, sans succès, autour de 2003. Fadell a déclaré que son argument était essentiellement : « Sérieusement, nous sommes totalement centrés sur la musique. Les clients veulent ça. Moi, je veux ça. » Et la réponse de Jobs, selon Fadell, était : « Personne ne veut ce qu’ils vendent. » »



Au vu de la tempête force 10 que traverse en ce moment même Sonos, le timing de cette anecdote ne semble pas tout à fait idéal, mais c’était une toute autre époque