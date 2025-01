L’ensemble des iPhone 17, à savoir les iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max, sera équipé d’un système de dissipation thermique amélioré basé sur une chambre à vapeur selon les informations de MyDrivers. Ce système, déjà utilisé dans plusieurs smartphones Android haut de gamme, permet de répartir la chaleur de manière uniforme sur une surface plus large, évitant ainsi le phénomène de « thermal throttling » (réduction des performances dues à la chaleur) et assurant une performance plus stable.

Ce système intervient après que l’iPhone 15 Pro a montré des signes de problèmes thermiques, bien que ceux-ci ont été atténués sur l’iPhone 16 Pro grâce à une nouvelle sous-structure en aluminium et une feuille de graphène. Selon les informations du jour, la chambre à vapeur permettrait de mieux gérer les charges thermiques élevées et d’optimiser la performance sur une plus longue durée.

L’analyste Ming-Chi Kuo avait indiqué en août dernier que l’iPhone 17 Pro Max bénéficierait d’un système de refroidissement exclusif combinant la chambre à vapeur et les feuilles de graphène. Cependant, il avait précisé que les autres modèles iPhone 17 en 2025 continueraient à s’appuyer uniquement sur les feuilles de graphène pour la gestion thermique. Cela a visiblement changé si l’on se base sur les informations publiées aujourd’hui.