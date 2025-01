Après des mois d’enquête, la FTC a décidé d’agir vis à vis des constructeurs automobiles qui revendent sans consentement les données des conducteurs et des passagers de leurs véhicules, données récupérées en partie via les systèmes intégrés d' »infotainment » : « La Federal Trade Commission (FTC) engage des poursuites contre General Motors (GM) et OnStar, accusés d’avoir collecté, utilisé et vendu des données précises de géolocalisation ainsi que des informations sur le comportement de conduite provenant de millions de véhicules – des données pouvant être utilisées pour fixer les tarifs d’assurance – sans informer adéquatement les consommateurs ni obtenir leur consentement explicite ».

La FTC a eu la main lourde pour punir les contrevenants : « General Motors LLC, General Motors Holdings LLC et OnStar LLC, trois filiales de General Motors Company, seront interdits pendant cinq ans de divulguer les données sensibles de géolocalisation et de comportement de conduite des consommateurs aux agences de reporting des consommateurs. »

Par un curieux jeu de billard à deux bandes, cette décision pourrait faire les affaires de CarPlay 2.0, le système d’infotainment d’Apple pour les véhicules. Il se murmure en effet que la raison principale du désintérêt croissant des constructeurs pour CarPlay est dû au fait que ces derniers souhaiteraient récupérer un maximum de données de CarPlay, ce qu’Apple refuserait au nom de la confidentialité des données. Ce serait aussi la raison pour laquelle plusieurs constructeurs (à l’instar de Porsche) plancheraient sur leur propre système embarqué, sauf que désormais la FTC vient de mettre un énorme « stop » à cette fringale de données tout azimut.