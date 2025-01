Dans la foulée du retrait de TikTok sur l’App Store aux États-Unis, Apple a mis à jour son application TestFlight pour empêcher les Américains d’accéder à la bêta de l’application iOS du réseau social.

Blocage de la bêta de TikTok sur TestFlight aux États-Unis

La mise à jour 3.7.1 de TestFlight a ajouté le message suivant :

Apple peut utiliser l’adresse IP de votre connexion Internet pour déterminer approximativement votre localisation afin de déterminer si certaines applications bêta soumises à des restrictions légales dans certaines régions peuvent être mises à votre disposition.

Comme nous pouvons le voir, Apple n’indique pas le nom de TikTok, mais le fait que cette mise à jour arrive pile-poil au moment où le réseau social est banni aux États-Unis et où l’application est retirée de l’App Store est tout sauf anodin.

Les États-Unis ont banni TikTok parce qu’ils accusent le réseau social d’avoir des liens avec les autorités chinoises et de transmettre des données d’utilisateurs. Une loi a été promulguée et elle est active à partir d’aujourd’hui, d’où la fermeture de la plateforme aux États-Unis parce que ByteDance, la société mère, a refusé de la vendre. Rien ne change dans les autres pays, tout le monde peut continuer à télécharger et consulter TikTok. L’interdiction est spécifique aux États-Unis.

TikTok est d’ailleurs confiant qu’il sera rapidement de retour. En effet, le réseau social a envoyé une notification aux Américains indiquant que des discussions sont en cours avec Donald Trump (qui deviendra demain le 47e président des États-Unis). On peut lire :